Путин поддержал идею присвоить специальный статус раненным в СВО детям

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Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о присвоении специального статуса детям, получившим ранения в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову. По ее словам, на данный момент идет проработка льгот.

Президент это поддержал, сейчас это прорабатывается в профильных ведомствах. Совсем скоро, я надеюсь, будет постановление правительства о механизме выявления таких детей и получении всех поддерживающих льгот и пособий, — сказала Львова-Белова.

Ранее она рассказала, что в российские семьи устроены 380 детей-сирот из новых регионов. Омбудсмен подчеркнула, что из них никого не разлучали с семьями. Кроме того, по ее словам, на сегодняшний день 15 детей из восьми семей воссоединились с родственниками с Украины.

Львова-Белова расценила решение МУС как признание международным сообществом работы по спасению детей из зон боевых действий. Омбудсмен добавила, что для детей создают комфортные условия и окружают заботливыми людьми.