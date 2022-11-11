Путёвка в жизнь или бегство от нужды: надо ли упрощать наём детей на работу Единороссы предложили переписать Трудовой кодекс и позволить работодателям более активно использовать подростков с 14 лет

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Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, который упрощает трудоустройство подростков и снимает ряд существующих ограничений. Соавтор инициативы — председатель комитета нижней палаты по молодёжной политике Артём Метелев рассказал NEWS.ru, что дети сами хотят работать, а парламентарии просто хотят убрать лишние барьеры. Однако глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) уверена, что такое желание у молодых людей появляется из-за проблем с социальной политикой государства, поэтому действовать надо в другом направлении. Кроме того, эксперты считают эту идею вредной и с точки зрения трудовых отношений.

«Эффективный инструмент»

Законопроект, внесённый группой депутатов от «Единой России», предполагает изменение прописанных в Трудовом кодексе норм трудоустройства детей в возрасте от 14 лет. Парламентарии хотят исключить из законодательства требование о получении согласия органов опеки при заключении договора с ребёнком на выполнение лёгкого труда в свободное от образования время. Предполагается, что для этого будет достаточно согласия одного родителя или законного представителя.

Также законопроект предполагает отмену необходимости согласовывать увольнение ребёнка с трудовой инспекцией и комиссией по делам несовершеннолетних. Отменить хотят и проверки со стороны контрольных органов, которые те начинают автоматически после трудоустройства ребёнка. Медосмотры за счёт работодателя предлагается проводить, только если недавно несовершеннолетний не проходил другой осмотр.

Цель — снять барьеры, которые мешают подросткам трудоустроиться. Мы знаем, что по исследованию 70% детей хотели бы уже в летнее время работать, получать первые деньги, помогать своей семье. Мы понимаем, что трудоустройство для ребёнка — эффективный инструмент профессиональной ориентации, возможность увидеть себя в разных профессиях в будущем, определиться с ними, — объяснил NEWS.ru соавтор законопроекта Артём Метелев.

По его словам, сейчас трудоустройству детей мешают избыточные нормы. Депутаты предлагают их убрать, после чего они планируют начать стимулировать работодателей нанимать несовершеннолетних. Он отметил, что принятие законопроекта повлияет и на российскую экономику: будут платиться дополнительные налоги, а труд подростков создаст «дополнительный вклад в ВВП».

Действующие меры были придуманы в Советском Союзе, в 1990-х годах, больше 30 лет назад. Например, норма о том, что ребёнок не может поднимать груз больше 3 кг, мы же понимаем, что школьный портфель гораздо тяжелее. Норма о том, что служба опеки должна согласовывать трудоустройство подростков. Почему она должна это делать? Женщина, которая там работает, даже знать не знает ничего про этого ребёнка. Мы считаем, что это должны делать его родители, а служба опеки должна просто получить уведомление через портал госуслуг о том, что такой-то ребёнок нанят на работу, — добавил политик.

Метелев рассказал, что депутаты хотят сохранить ответственность органов опеки только за трудоустройство детей-сирот. В то же время парламентарии предлагают сохранить ограничение на длину рабочего дня (4 часа), список запрещённых профессий и ограничение на поднимаемый детьми груз, пересмотрев саму цифру в 3 кг. Депутат подчеркнул, что этот законопроект его авторы обсуждали с коллегами, другими ведомствами и сообществом.

Со всеми мы все это обсуждали. Инициатива согласована с правительством, обсуждали с профсоюзами, с работодателями, родителями, — подчеркнул Метелев.

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«Зачем тогда такое государство?»

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в разговоре с NEWS.ru заявила, что выступает категорически против принятия законопроекта. Она назвала документ «антидетским».

По мнению Останиной, использование труда детей для улучшения благосостояния семьи — следствие недостаточных государственных мер по поддержке семей. Она уверена, что государство, «поскольку оно у нас социальное, обязано обеспечить детям право быть в детстве».

Мы не можем дать детям возможность летом отдохнуть, поправить своё здоровье, а вот рабочие места, оказывается, мы детям можем представить. Я совершенно с этим не согласна. <...>Только что президент выступил и подписал указ «О защите традиционных семейных ценностей». Главная семейная ценность в нашей стране — это дети. Это приоритет государственной политики. Если государственная политика заключается в том, чтобы ребёнка маленького трудоустроить и чтобы он сам себе зарабатывал на жизнь, зачем тогда такое государство? — возмутилась Останина.

Желание самих детей трудоустроиться, на которое ссылался Метелев, она оценивает иначе. Собеседница NEWS.ru считает, что дети смотрят на своих сверстников из более богатых семей и хотят получить такие же блага, как у них.

Это говорит о том, что государство должно сделать бесплатные секции, нормальную зарплату родителям, нормальное пособие на этого ребёнка, и тогда ребёнок пожелает не машины мыть, а почитать, узнать больше, навыки приобрести какие-то, а не начинать свою жизнь, чтобы отрабатывать барщину. Денег не хватает в семье, поэтому хотят работать, — заключила депутат.

С точки зрения рынка труда предложение тоже подвергается критике. Бывший депутат Госдумы и вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин рассказал NEWS.ru, что в нынешнем виде этот законопроект «открывает двери для изменений», но открывать их он считает неправильным и опасным. Политик объяснил, что дети — низкоквалифицированные работники, но ими российский рынок перенасыщен уже сейчас. В результате конкурировать они будут с более взрослыми людьми, уже занятыми на таких работах.

Последствия этого достаточно понятны, потому что если государственная политика сводится к тому, что «нечего вам развиваться, что-то читать, смотреть, готовиться к занятиям, обучаться, ходить на какие-то познавательные курсы, тренироваться в спорте — хватит сидеть на шее у родителей, идите, зарабатывайте», то понятно, что последствием будет существенная деградация квалификации российской рабочей силы по мере пересменки поколений, — подчеркнул Олег Шеин.

При этом он не исключил, что работодатели будут готовы принимать детей на низкоквалифицированные работы: «что-то где-то разгрузить в условиях, когда позвоночник ещё не устоялся, постоять за прилавком». Платить им в таком случае будут минимально возможную сумму, уверен он.

В большинстве стран мира детский труд запрещён. В РФ по закону самостоятельно работать можно с 16 лет, однако разрешено трудоустраиваться и с 15 лет при условии окончания девяти классов средней школы, а с 14 лет — заниматься предпринимательской деятельностью с согласия родителей и органов опеки. В таких случаях несовершеннолетний работник может быть признан полностью дееспособным по решению органа опеки и попечительства.