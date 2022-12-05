Путин заявил о важности дороги, соединяющей Крым с остальной частью России

Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин

Российский президент Владимир Путин подчеркнул важность сухопутной дороги, соединяющей Крым с остальной частью РФ, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства также отметил, вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о ходе восстановительных работ на мосту.

Хуснуллин дал Путину пояснения о том, как проходили работы по восстановлению и дорожного полотна, сколько человек было задействовано, какие работы еще будут продолжаться, — сказал Песков.

Президент России посетил Крымский мост. Отмечается, что глава государства проехал за рулем машины по восстановленному транспортному объекту и поговорил со строителями. Кроме того, он заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе восстановительных работ.

5 декабря на восстановленной правой стороне автодорожной части Крымского моста после проведения ремонтных работ было запущено автомобильное движение.