Путин заявил, что не может представить себя в роли Хрущева

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Никита Хрущев

Президент России Владимир Путин сообщил, что не может представить себя в роли советского лидера Никиты Хрущева, при котором 60 лет назад произошёл Карибский кризис. Заявление глава государства сделал на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

Ни в коем случае. Нет, я не могу себя представить в роли Хрущева. Ни в коем случае, — сказал Путин.

Осенью 1962 года международная обстановка обострилась на фоне угрозы войны между США и СССР. То, что впоследствии было названо Карибским кризисом, началось с развертывания Вашингтоном ракет средней дальности в Турции. В ответ на это Москва разместила оружие на Кубе. Специалисты считают Карибский кризис высшей точкой холодной войны. Дата 14 октября 1962 года знаменательна тем, что именно в этот день американский самолет-разведчик У-2 обнаружил и сфотографировал на Кубе позиции ракетных войск СССР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в австралийском Институте Лоуи потребовал от НАТО нанести превентивный удар по России. По словам украинского лидера, на этот шаг необходимо пойти, чтобы исключить возможность применения РФ ядерного оружия.