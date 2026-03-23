Путин запретил выдворять иностранцев, проходивших службу в ВС России

Президент России подписал закон, который запрещает административное выдворение за пределы страны иностранных граждан, проходящих службу в Вооруженных силах РФ. Согласно документу, размещенному на официальном портале правовой информации, вместо выдворения будут применяться штрафы.

Закон предусматривает, что такая мера наказания, как административное выдворение, не применяется к иностранцам и лицам без гражданства, которые проходили военную службу по контракту и участвовали в боевых действиях в составе российских вооруженных сил или воинских формирований. Если санкция статьи предусматривает выдворение, то вместо него будет назначаться штраф либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Кроме того, при назначении наказания за нарушение правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях для этих лиц может быть установлен запрет на посещение мест проведения соревнований. Срок составит от одного года до семи лет.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что Путин подписал указ о помиловании 23 женщин. Он уточнил, что среди них есть родственницы участников СВО и имеющие детей.