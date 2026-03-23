Путин запретил выдворять иностранцев, проходивших службу в ВС России

23 марта 2026 в 17:47

Путин подписал закон о запрете выдворения служащих в ВС России иностранцев

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России подписал закон, который запрещает административное выдворение за пределы страны иностранных граждан, проходящих службу в Вооруженных силах РФ. Согласно документу, размещенному на официальном портале правовой информации, вместо выдворения будут применяться штрафы.

Закон предусматривает, что такая мера наказания, как административное выдворение, не применяется к иностранцам и лицам без гражданства, которые проходили военную службу по контракту и участвовали в боевых действиях в составе российских вооруженных сил или воинских формирований. Если санкция статьи предусматривает выдворение, то вместо него будет назначаться штраф либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Кроме того, при назначении наказания за нарушение правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях для этих лиц может быть установлен запрет на посещение мест проведения соревнований. Срок составит от одного года до семи лет.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что Путин подписал указ о помиловании 23 женщин. Он уточнил, что среди них есть родственницы участников СВО и имеющие детей.

Владимир Путин
законы
мигранты
иностранцы
ВС РФ
СВО
Несколько москвичей пострадали при столкновении легковушки с грузовиком
Путин запретил изымать у многодетных семей участки и машины за долги
«Предметы гигиены»: раскрыто, что с сына Кадышевой хочет взыскать бывшая
На месте Волынской резни на Украине нашли первые артефакты
Кореевед раскрыл, кто будет руководить КНДР после Ким Чен Ына
Что известно о переговорах США и Ирана в Исламабаде
Герой России объяснил бессилие комплексов Patriot перед иранскими ракетами
Военэксперт раскрыл, что стоит за словами Трампа о прекращении атак на Иран
«Он клоун»: экс-игрок «Зенита» посоветовал Соболеву обратиться к психологу
Рубио выступит в суде по делу о тайном лоббировании интересов Венесуэлы
Захарова ответила насчет соблюдения договоренностей между Россией и Ираном
«Понимает только язык силы»: в Иране назвали Трампа лжецом и дьяволом
Депутат спрогнозировал смену популярных направлений у российских туристов
Центробанк резко понизил официальные курсы валют
Врач рассказал, при какой температуре в лесах просыпаются клещи
Волонтеры начали поиски пропавших в Ульяновске подростков
27 подставных ДТП: дорожные мошенники три года наживались на авариях
Пенсионер потребовал €3 тыс. от подозреваемого в подрыве «СП»
Сотрудник венгерской разведки попал в базу «Миротворца»
«Пока не видит»: возлюбленный Лерчек о ее состоянии
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

