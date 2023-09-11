Путин выступил на церемонии имянаречения двух новых танкеров

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии имянаречения арктического танкера-газовоза «Алексей Косыгин» и танкера-челнока «Валентин Пикуль», сообщила пресс-служба Кремля. Сам глава государства назвал мероприятие очень важным для отечественного судостроения.

Сегодня у нас значимое событие для российского судостроения, для транспортной отрасли страны. Свои имена будут присвоены двум новым судам гражданского флота, — сказал президент.

Он подчеркнул, что танкер «Валентин Пикуль» будет носить имя известного писателя, посвятившего свои работы отечественной истории, флоту и защитникам дальневосточных рубежей. Второе судно, как заметил российский лидер, названо в честь человека, который «внес огромный вклад в развитие Дальнего Востока». По его словам, Косыгин на посту председателя Совета Министров СССР поспособствовал развитию экономики, а в годы Великой Отечественной войны проявил себя талантливым организатором.

Ранее в состав российского флота вошел малый ракетно-артиллерийский корабль «Циклон» проекта 22800 «Каракурт». В ходе торжественной церемонии главком ВМФ России Николай Евменов по традиции передал флаг командиру корабля. В своей речи адмирал высоко оценил профессионализм судостроителей керченского завода имени Бутомы. Отличившимся специалистам он вручил медаль «Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков».