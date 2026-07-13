Путин ответил на вопрос о ситуации с топливом в России

Путин ответил на вопрос о ситуации с топливом в России Путин: ситуация с нефтепродуктами в России будет постепенно выправляться

Действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в РФ, но ситуация постепенно будет выправляться, заявил президент России Владимир Путин на форуме Общероссийского народного фронта «Все для Победы!». По его словам, которые передает РИА Новости, у РФ очень мощная базовая основа энергетики.

Что касается энергетики, то у нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная. Да, они создают нам, в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться, — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее, и противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом. Глава государства также осмотрел представленный на выставке макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

До этого Путин заявил на форуме Общероссийского народного фронта «Все для Победы!», что в России нет ничего важнее работы с участниками специальной военной операции и их родными. По его словам, такой деятельностью занималось общественное движение.