Путин выразил соболезнования Токаеву из-за лесных пожаров

Фото: The Kremlin Moscow/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки лидеру Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами. Российский лидер выразил уверенность в том, что последствия разгула стихии будут преодолены и пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни. Телеграмма Путина опубликована на сайте Кремля.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите слова искреннего сочувствия и поддержки в связи с бедствием, обрушившимся на восточные районы Казахстана, — масштабными лесными пожарами, — подчеркнул президент России.

Согласно последним данным, предварительная площадь пожара в Абайской области на востоке Казахстана превысила 60 тысяч гектаров. Число погибших работников лесничества к настоящему моменту достигло 14. Накануне власти сообщили, что при пожаре погибли трое работников лесничества, еще 11 ищут.

По информации МЧС, к ликвидации пожара привлечены более тысячи специалистов из различных ведомств, свыше 200 единиц техники и 11 вертолетов. Тушение осложняется высокой температурой и порывами ветра.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что в этом году в Сибири могут возникнуть крупные лесные пожары. Он отметил, что в Кемеровской и Новосибирской областях возможно появление смога. Также в ближайшее время там могут возникнуть грозы и град.