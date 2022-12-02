Путин выделит деньги на реновацию санатория «Маяк» для глухих Путин пообещал выделить средства из президентского фонда на санаторий «Маяк» для глухих

Фото: kremlin

Встреча с инвалидами и представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью

Президент России Владимир Путин пообещал помочь с реновацией санатория «Маяк» для глухих в Краснодарском крае, для этого он выделит средства из президентского фонда, пишет РИА Новости. По словам председателя белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Юрия Шашнина, общество глухих хочет реализовать проект для круглогодичной работы санатория, но для этого нужна его реновация, в том числе нужно построить новые спортивные и оздоровительные площадки, купить медицинское и реабилитационное оборудование.

Давайте мы это сделаем, поможем вам. Я готов сделать это из президентского резервного фонда. <...> Реализовывать будете вы, мы вам только поможем, — ответил Путин на просьбу Шашнина.

В своей просьбе к президенту Шашнин уточнил, что для приведения санатория в порядок требуется примерно 250 млн рублей, а по времени это займет три года.

В конце ноября стало известно, что правительство России выделит в 2023–2025 годах почти 15 млрд рублей ряду регионов на оказание гражданам обязательной медицинской помощи. Постановление об этом уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.