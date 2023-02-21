Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, обратил внимание на то, что НАТО обустраивают установки противовоздушной обороны. Все это альянс, по словам президента, делает с нежеланием на равных обсуждать вопросы гарантий безопасности с Россией и странами Европы.
Мы настаивали на то, что и Европа, и весь мир нуждаются в неделимой, равной для всех системе безопасности. И много лет предлагали нашим партнерам вместе обсудить эту идею. Но в ответ получали невнятную или лицемерную реакцию. Это что касается слов. Но были и конкретные действия: расширение НАТО к нашим границам, создание новых позиционных районов противоракетной обороны в Европе и Азии — зонтиком решили прикрыться от нас, — заявил Путин.
Также президент обратил внимание на военное присутствие США в огромном количестве стран. Он подчеркнул, что по всей планете размещены сотни военных баз Пентагона.
Я хочу подчеркнуть — да, собственно, это хорошо всем известно — ни у одной страны в мире нет такого количества вооруженных баз, как у Соединенных Штатов Америки. Их сотни! Вся планета утыкана — заявил Путин в своем послании.
До этого президент заявил, что страны Запада использовали Минские соглашения в порядке «спектакля и блефа», не желая на самом деле мирного урегулирования конфликта в ЛДНР. Также он заявил, что Запад тренировал украинских офицеров поставлял оружие. Он подчеркнул, что Киев еще до СВО вел переговоры с западными странами о поставках вооружений.
В декабре Путин заявлял, что практически все страны НАТО активно используют свой военный потенциал против России.