Владимир Сахмеев

Путин о расширении НАТО: зонтиком решили прикрыться от нас Путин обратил внимание на обширное военное присутствие США и НАТО по всей планете

21 февраля 2023 в 12:21

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ в Гостином дворе