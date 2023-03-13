Путин встретится с Кадыровым в Кремле

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Рамзан Кадыров

Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он обсудят вопросы социально-экономического развития региона и результаты прошлого года с учетом специальной военной операции, передает РИА Новости.

Сегодня целый ряд встреч служебного характера запланирован у президента, у него также с докладом будет Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики. (Обсудят. — NEWS.ru) дела Чеченской республики, вопросы социально-экономического развития, результаты по прошлому году с учетом СВО, традиционный набор тем для продолжения диалога с главами регионов российских, — заявил пресс-секретарь президента.

Путин также провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в рамках которого они обсудили реализацию трехсторонних договоренностей Баку, Еревана и Москвы.

Кроме того, появились сообщения о возможном визите лидера Китая Си Цзиньпина на следующей неделе в Москву. Песков не стал опровергать и также подтверждать информацию и пояснил, что объявление об официальных зарубежных визитах происходит по взаимной договоренности сторон.