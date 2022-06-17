Путин: все задачи спецоперации на Украине будут решены

Фото: Бобылев Сергей/Фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

Все задачи специальной операции на Украине будут решены, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, сейчас перед военными РФ и Донбасса стоит одна важнейшая цель: защитить своих людей, отстоять право России на свободное и безопасное развитие.

Все задачи специальной военной операции, безусловно, будут решены. И залогом тому мужество и героизм наших воинов, консолидация российского общества, чья поддержка дает силы и уверенность армии и флоту России, — сказал Путин.

Глава государства добавил, что Россия сама принимает решения, сама опирается на собственные традиции и культуру и не следует правилам, которые ей пытаются навязать извне.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что россияне очень сильные люди, которые смогут справиться с любой задачей. По его словам, тысячелетняя история российского государства всецело подтверждает этот факт.