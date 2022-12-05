Путин утвердил бюджет на 2023-2025 годы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, за этот пер иод дефицит бюджета должен снизится с 2% до 0,7% ВВП.

В соответствии с законом, доходы бюджета в 2023-2025 годах составят 26,13 трлн, 27,24 трлн и 27,98 трлн рублей соответственно. Что касается расходов, то они планируются на уровне 29,056 трлн рублей в 2023 году, 29,43 трлн - в 2024-м и 29,24 трлн – в 2025-м.

В указанный период ожидается рост объема госдолга России с 25,369 трлн до 29,94 трлн рублей. При этом в пояснительной записке отмечается, что он сохранится на безопасном уровне – менее 20% ВВП.

Согласно закону, объем Фонда национального благосостояния сократится с 8,9 трлн до 5,9 трлн рублей на начало 2025 года. При этом к концу этого года он должен вырасти до 6,6 трлн рублей.

Кроме того, глава государства подписал закон, который предусматривает продление заморозки накопительной части пенсии до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон об увеличении прожиточного минимума в России. С 1 января 2023 года он будет составлять 14 375 рублей. Сейчас эта сумма равна 13 919 рублям. В 2024 году прожиточный минимум будет повышен до 15 049 рублей.