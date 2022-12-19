Путин установил МРОТ в размере 16 242 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год в размере 16 242 рублей. В тексте документа, опубликованного на сайте правовой информации, говорится о том, что размер МРОТ устанавливается с учетом роста минимальной зарплаты по стране, на 3% превышающего темп роста величины прожиточного минимума.

Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля в месяц, — указано в тексте закона.

Ранее доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Георгия Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что с 1 января 2023 года ожидать повышения заработной платы могут те россияне, чей доход зависит от минимального размера оплаты труда.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал решение Совфеда об установлении минимального размера оплаты труда в размере 16 242 рублей единственно возможным. Он призвал «не затаптывать это решение ногами», отметив, что эта сумма — не то, к чему нужно стремиться.