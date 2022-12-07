Володин прокомментировал новый размер МРОТ на 2023 год Спикер Госдумы Володин заявил, что размер МРОТ на 2023 год — не та сумма, к которой надо стремиться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сумма минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023 году, закон об установлении которого был принят Госдумой 7 декабря, является не той суммой к которой нужно стремиться, однако такую меру нельзя «затаптывать ногами»: нужно сделать все, чтобы улучшить качество жизни населения, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости. В 2023 году размер МРОТ составит 16 242 рубля.

Да, мы говорим о том, что это сумма — не то, к чему мы должны стремиться, мы это понимаем, но и не надо затаптывать это решение ногами. Правильно быть честными, и мы честно говорим: в этой ситуации это решение единственно возможное, — сказал он.

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец ранее рассказала, что с 1 января 2023 года ожидать повышения заработной платы могут те россияне, чей доход зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ). Она отметила, в частности, индексация заработной платы ожидается у работников, получающих выплаты на уровне МРОТ и в зависимости от МРОТ, а также у представителей государственной сферы.