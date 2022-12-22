Путин: уровень безработицы в России ниже допандемийного Путин: уровень безработицы в России ниже допандемийного и составляет 3,8-3,9%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень безработицы в России ниже допандемийного и составляет 3,8-3,9%, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе после заседания Госсовета. По его словам, сейчас рынок труда устойчив, передает РИА Новости.

Один из основных показателей во всем мире — это уровень безработицы. Он у нас ниже допандемийного периода. Напомню, тогда было 4,7, сейчас 3,8-3,9% безработица. То есть рынок труда устойчив, — сказал Путин.

Также президент отметил, что, несмотря на предрекаемые России обвал, разруху и катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит. По его словам, показатели намного лучше, чем в странах «двадцатки».

В сентябре Путин указывал, что безработица в России находится на уровне 4%. По его словам, это исторический минимум для государства. Российский лидер отметил, что на рынке труда по-прежнему сохраняются риски, и государство будет держать ситуацию под контролем.

Президент ранее сообщил, что ожидает инфляцию в России на уровне 5-6% в первом-втором квартале 2023 года. Он предположил, что она будет ниже — 4%, что соответствует целевому показателю страны.