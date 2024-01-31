Россия производит сама 75% жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Как передает ТАСС, он признал, что этого все равно недостаточно.
У нас из так называемых жизненно важных необходимых лекарственных препаратов мы уже 75% обеспечиваем за счет собственного производства. 75% — это все-таки прилично, — сказал Путин.
Он добавил, что в рамках программы по развитию фармацевтической отрасли «Фарма 30» сделано многое, но еще предстоит изрядно потрудиться. Президент предложил поддержать внутренний рынок, повышение производства уровень подготовки кадров.
За последние два года в России перестали продавать ряд зарубежных лекарств, в том числе жизненно важных. Представители аптечных сетей и фармацевтической отрасли рассказали NEWS.ru, о каких препаратах идет речь и в чем проблема с их дженериками.
Как рассказал врач и популяризатор доказательной медицины Лев Авербах, дженерики — «это лотерея» и они «могут помочь, а могут не помочь». По его словам, из-за замены оригинальных препаратов «страдают в основном тяжелые пациенты, нуждающиеся в специализированных лекарствах».