Путин сообщил, сколько жизненно важных лекарств Россия производит сама Путин: РФ производит 75% жизненно важных препаратов

Россия производит сама 75% жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Как передает ТАСС, он признал, что этого все равно недостаточно.

У нас из так называемых жизненно важных необходимых лекарственных препаратов мы уже 75% обеспечиваем за счет собственного производства. 75% — это все-таки прилично, — сказал Путин.

Он добавил, что в рамках программы по развитию фармацевтической отрасли «Фарма 30» сделано многое, но еще предстоит изрядно потрудиться. Президент предложил поддержать внутренний рынок, повышение производства уровень подготовки кадров.

За последние два года в России перестали продавать ряд зарубежных лекарств, в том числе жизненно важных. Представители аптечных сетей и фармацевтической отрасли рассказали NEWS.ru, о каких препаратах идет речь и в чем проблема с их дженериками.

Как рассказал врач и популяризатор доказательной медицины Лев Авербах, дженерики — «это лотерея» и они «могут помочь, а могут не помочь». По его словам, из-за замены оригинальных препаратов «страдают в основном тяжелые пациенты, нуждающиеся в специализированных лекарствах».