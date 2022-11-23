Путин надеется на скорое заключение мирного договора между Баку и Ереваном

Президент России Владимир Путин выразил надежду на скорое достижение мира между Азербайджаном и Арменией, об этом глава государства сообщил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване, передает ТАСС. Он отметил, что состоявшееся обсуждение, а также недавние переговоры между Ереваном и Баку в Сочи, создали хорошую основу для «будущих компромиссов по принципиальным вопросам».

По словам президента России, при последовательном выполнении договоренности по делимитации границ, разблокированию коммуникаций, решению гуманитарных вопросов можно будет добиться устойчивой стабилизации ситуации.

Надеемся, что это позволит в конечном итоге выйти на заключение мирного договора между Ереваном и Баку. Мы уже с премьер-министром (Армении) обменялись соображениями коротко, но в ходе нашей сегодняшней двусторонней встречи еще об этом, конечно, будем говорить поподробнее, — сказал Путин.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, что объединение не смогло «сдержать Азербайджан от агрессивных действий». Он отметил, что организации не удалось прийти к решению по поводу реакции на агрессию Баку против Армении. Пашинян расценил это как главную неудачу армянского председательства в ОДКБ.

В конце октября по итогам саммита в Сочи был подписан трехсторонний документ, принятый Путиным, Алиевым и Пашиняном. В нем подчеркивалась важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Стороны отметили ключевой вклад в решение проблемы российских миротворцев и востребованность их усилий по стабилизации обстановки в регионе.