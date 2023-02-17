Путин сравнил Миллера с Соловьем-разбойником и вызвал его на татами

Фото: Скриншот с видео/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции сказал главе «Газпрома» Алексею Миллеру, что тот носит шапку как Соловей-разбойник. Глава государства отметил, что такой стиль Миллера только подтверждает черты его характера. После этого российский лидер предложил главе газового концерна выйти с ним на татами.

Шапку вы носите как Соловей-разбойник. Это лишний раз подтверждает отдельные черты вашего характера, и, как мы и договаривались, давайте вместе выйдем на татами, — сказал Путин на мероприятии по случаю 30-летия «Газпрома».

Миллер в свою очередь заверил российского лидера, что газа в России будет много в течение долгих десятилетий благодаря «огромной, крупнейшей в мире» ресурсной базе. Путин назвал запасы газа на месторождениях «Газпрома» астрономическими и несоизмеримыми с запасами других стран.

В декабре прошлого года глава «Газпрома» провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили поставки российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания в стране газового хаба.

О том, что Турция готовится к созданию хаба, через который в Европу будет поступать голубое топливо, заявил ранее сам Эрдоган. Такую идею предложил Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» в октябре прошлого года.