Глава «Газпрома» назвал главный итог своего визита в Турцию Глава «Газпрома» Миллер назвал главным итог визита в Турцию газовый хаб

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что главным итогом его визита в Турцию стал газовый хаб, его слова передает пресс-служба компании в Telegram. Ранее с идеей построить в Турции газовый хаб выступал президент России Владимир Путин.

Отвечая на вопрос СМИ о главных итогах визита в Турцию, Алексей Миллер сказал: «Конечно же, это газовый хаб», — говорится в сообщении пресс-службы «Газпрома»

Накануне состоялся визит «Газпрома» в Турцию. В рамках него прошла встреча Миллера с президентом республики Реджепом Эрдоганом. Они обсудили поставки российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания в стране газового хаба.

О том, что Турция готовится к созданию хаба, через который в Европу будет поступать природный газ, заявил ранее Эрдоган. Такую идею предложил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» в октябре.

Хаб нужен, чтобы восстановить потерянный объем газа, который шел через «Северный поток», заявил российский президент. В планах — строительство одной трубопроводной системы, через которую голубое топливо пойдет в европейские страны при их желании.