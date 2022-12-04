Турция ведет подготовительные работы по созданию газового хаба в Европу Эрдоган: Мы проводим подготовительные работы по созданию газового хаба в Европу

Турция готовится к созданию газового хаба, через который в Европу будет поступать топливо, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала ТRТ. Такую идею предложил Владимир Путин.

Президент России, как вы знаете, предложил распределять через территорию Турции в Европу природный газ. Мы проводим подготовительные работы в этом направлении, — сказал Эрдоган.

О планах по созданию хаба через Турцию Путин ранее объявил на форуме «Российская энергетическая неделя». Хаб нужен, чтобы восстановить потерянный объем газа, который шел через «Северный поток». В планах — строительство одной трубопроводной системы, через которые газ пойдет в европейские государства, если они изъявят желание.

Ранее доцент НИИ обороны Швеции Ханс Ливонг заявил, что взрывные устройства, которые использовались при подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», могли спустить с надводного судна. По его словам, взрывчатку могли разместить на дне рядом с трубами

По словам аналитика и международного эксперта рынка ресурсов и энергетики Владимира Демидова, для того, чтобы расконсервировать трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» будет достаточно одной недели. По его словам, ремонт пройдет быстро в том случае, если появятся соответствующие разрешения.