Путин: Россия должна стать независимой от западных технологий

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин заявил, что РФ должна стать независимой от технологий Запада. По его мнению, значительный вклад в достижение поставленной цели сыграет цифровая экосистема «Сириус», пишет ТАСС. Путин считает, что с её помощью Россия укрепит «технологический суверенитет» страны.

Прежде всего «Сириус» призван сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета страны. Это важно всегда, но особенно сейчас, я сейчас не буду говорить, по каким причинам, — заявил Путин во время заседания попечительского совета фонда «Талант и успех».

Ранее технологические эксперты в разговоре с РИА Новости рассказали, что отечественное производство полупроводников, необходимых для производства техники, можно наладить в стране в течение 15 лет. По мнению собеседников агентства, альтернативным вариантом могут стать поставки полупроводников из Китая. Их дефицит возник в России из-за санкций, введённых иностранными государствами в связи с началом спецоперации на Украине.

6 апреля американский поставщик микропроцессоров Intel заявил о приостановке своей деятельности в России. В пресс-службе компании указали, что причина ухода с российского рынка связана с ситуацией вокруг Украины.