Путин рассказал, сколько он спит Путин рассказал, что спит по шесть часов в сутки

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил в ходе общения с многодетными семьями, что спит по шесть часов в сутки и занимается спортом. По его словам, которые приводит РИА Новости, это помогает ему в работе.

Конечно, как и все люди, сплю. Я, в отличие от некоторых известных вам людей, стараюсь не бросать заниматься спортом, и это помогает в работе. Сплю, ну в общем, немного наверное, шесть-семь часов, шесть в основном сплю. Сегодня, правда, спал гораздо меньше, так получилось. Но график, наверное, пересказывать не стоит, потому что он достаточно однообразный, — сказал Путин.

Также на встрече школьница подарила президенту картину «Спящая красавица», где изображен одноименный скалистый выступ уходящий в Охотское море.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что никогда не видел, чтобы Путин играл в компьютерные игры. До этого в ходе выставки, посвященной креативной экономике, глава государства пошутил, что играет в будни, а не по выходным.

Врач Олег Абакумов посоветовал россиянам не пытаться поспать лишние пять минут после звонка будильника, так как такое оттягивание времени подъема не позволит почувствовать себя бодрым после ночного сна. Кроме того, можно проспать.