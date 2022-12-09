Путин рассказал о предновогодней встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге Путин пригласил лидеров стран ЕАЭС на предновогоднюю встречу глав государств СНГ в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в рамках саммита Евразийского экономического союза анонсировал проведение неформальной предновогодней встречи лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. Он пригласил на мероприятие глав государств ЕАЭС. Точную дату проведения встречи российский лидер не назвал.

Вне рамок нашей сегодняшней работы хочу напомнить, что мы вас (лидеров ЕАЭС. — NEWS.ru) ждем на согласованной предновогодней неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге, — сказал Путин.

Путин пригласил коллег из СНГ на неформальную встречу еще в октябре. Накануне его помощник Юрий Ушаков подтвердил намерение провести мероприятие.

В рамках предыдущей неформальной встречи Путин заявил о необходимости выработать меры по урегулированию конфликтов между странами — членами СНГ. По его словам, отсутствие таких мер может привести к трагическим событиям вроде тех, которые происходят на Украине.