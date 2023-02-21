Путин рассказал о перспективах программы бесплатной газификации

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ в Гостином дворе

Программа бесплатной газификации будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Глава государства уточнил, что для граждан она будет действовать на постоянной основе.

Продолжим программу бесплатной газификации. Уже принято решение распространить ее на социальные объекты: детские сады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. А для граждан такая программа будет действовать на постоянной основе, они всегда смогут обратиться за подключением своего дома к сетям газоснабжения, — сказал Путин.

Президент также перечислил ряд социальных мер, которые планируется внедрить. Так, в 2024 году будут отремонтированы не менее 50% дорог в регионах и не менее 85% в крупных агломерациях. Кроме того, мощность Транссиба и БАМа будет наращиваться с целью развития Сибири.

Путин добавил, что внутри страны в целом нужно выстраивать логистические цепочки, для чего, в частности, нужно развивать порты Черного и Азовского морей.

Глава государства отметил проблему сферы ЖКХ и пообещал разобраться с ней в течение десяти лет.

В течение десяти лет планируется инвестировать в эту сферу не менее 4,5 трлн рублей. Мы знаем, насколько это важно для граждан, насколько запущена эта сфера. Надо работать, — заявил Путин.

Ранее глава РФ предложил запустить специальную программу льготного арендного жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса.