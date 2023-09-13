Путин рассказал, куда поехал Ким Чен Ын Путин сообщил, что Ким Чен Ын отправился во Владивосток

Фото: kremlin.ru

Ким Чен Ын

У северокорейского лидера Ким Чен Ына обширная программа, он посетит Владивосток, сообщил президент России Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 1». По его словам, глава КНДР также посетит в Комсомольске-на-Амуре заводы, где производится авиационная техника.

Впереди у председателя большая программа. Он же отсюда еще [едет] в Комсомольск-на-Амуре, будет посещать заводы, где производится авиационная техника — и гражданская, и боевая. Затем будет во Владивостоке, и там тоже такая, военная, часть — по линии Министерства обороны. Она заключается просто в демонстрации возможностей Тихоокеанского флота, — заявил российский лидер.

Кроме того, по словам Путина, Ким Чен Ын во Владивостоке осмотрит несколько объектов Академии наук РФ, которые занимаются биологией моря.

Ранее в Сети появилось видео встречи Путина с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Российский лидер заявил, что очень рад видеть своего коллегу. Тот в свою очередь поблагодарил Путина за приглашение и теплый прием.