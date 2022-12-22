Президент России Владимир Путин поделился своим опытом дайвера, рассказав, что погружения на глубину в пять метров для него вполне достаточно, сообщает РИА Новости. Отмечается, что об этом глава государства рассказал девушке в инвалидном кресле, которая заявила, что погружается на 40 метров.
Не надо, это очень глубоко. Я на пять метров опускаюсь, и мне кажется, и это слишком много, — сказал Путин.
Президент уточнил, что говорит о погружении с аквалангом, потому что на батискафе он погружался намного глубже.
В 2019 году Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива. В течение часа на аппарате C-Explorer 3 он осматривал затонувшую во время войны подлодку Щ-308 «Сёмга» и почтил память погибших подводников. Глубина погружения составила около 50 метров.
Президент РФ подчеркнул, что это погружение оставит у него в памяти яркие впечатления, но не из-за батискафа, а из-за увиденного объекта. При этом он отметил, что не управлял судном. По его словам, при спуске аппарата поднялось облако ила, которое чуть позже осело, позволив разглядеть Щ-308.