Александр Чеков

Путин рассказал, как глубоко погружается под воду Путин рассказал, что занимается дайвингом и погружения на пять метров для него достаточно

22 декабря 2022 в 18:27

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Владимир Путин во время погружения с аквалангом на дно Таманского залива, 2011 год