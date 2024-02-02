Путин раскрыл детали обновления стратегических ядерных сил России Путин: стратегические ядерные силы России обновлены на 95%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стратегические ядерные силы России практически полностью обновлены, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Все для победы!» в Туле. Он отметил, что соответствующий показатель составляет 95%.

Сегодня у нас практически полностью, на 95%, обновлены стратегические ядерные силы. А их морская составляющая — почти на 100%, — заявил Путин.

Президент отметил, что этими силами Россия обеспечивает себе хороший и надежный тыл для стратегической безопасности. Он добавил, что аналогичных результатов страна будет добиваться и в вопросе оснащения армии и флота. Войска, как отметил Путин, обеспечат всей линейкой вооружений, в том числе перспективными образцами нового поколения.

Кроме того, на встрече с участниками форума Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит натовское. Он подчеркнул, что даже советские аналоги не всегда уступают зарубежному оружию. Вместе с тем российский лидер рассказал, что успеха на поле боя добивается тот, кто своевременно реагирует на действия противника.

Президент РФ 2 февраля посещает Тульскую область с рабочим визитом. В рамках поездки запланировано участие Путина в форуме «Все для победы!», а также встреча с представителями Общероссийского народного фронта и ряд других мероприятий.