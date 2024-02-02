Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя Путин: для успеха на поле боя нужно быстро реагировать на действия противника

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Для успеха на поле боя необходимо своевременно и адекватно реагировать на происходящие события, заявил президент России Владимир Путин в ходе поездки в Тульскую область. Он добавил, что успеха добивается тот, кто быстро реагирует на средства поражения, применяемые противником. Трансляцию выступления ведет сайт Кремля.

Чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события. Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник. Причем не только находит возможность их подавлять, но и делает свои более эффективные средства, — заявил Путин.

2 февраля Путин посещает Тульскую область с рабочим визитом. В рамках поездки президент выступит на форуме «Все для победы!», пообщается с активистами Общероссийского народного фронта, а также посетит новое медучреждение, где проведет совещание по профильной теме. Кроме того, в формате видеосвязи российский лидер откроет несколько онкологических центров в других регионах.

Так, в ходе встречи с участниками форума «Все для победы!» президент заявил, что новейшее российское вооружение превосходит натовские образцы. Путин добавил, что даже советские аналоги не всегда уступают зарубежному оружию.