Путин сравнил российское вооружение с натовским Путин: российское новейшее вооружение превосходит натовское

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Новейшее российское вооружение превосходит натовское, заявил президент России Владимир Путин на встрече с активом участников форума «Все для Победы!» в Туле. По его словам, даже советские аналоги не всегда уступают зарубежному оружию. Трансляцию выступления ведет сайт Кремля.

Если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени — в чем-то оно уступает. Кстати говоря, не всегда. А если брать наше новейшее вооружение, то оно явно всех превосходит, — сказал глава государства.

Также Путин заявил, что для успеха на поле боя необходимо своевременно и адекватно реагировать на происходящие события. Он добавил, что успеха добивается тот, кто быстро реагирует на средства поражения, применяемые противником.

До этого стало известно, что российские штурмовые группы в зоне СВО оснастят зенитными комплексами ближнего радиуса действия «Тор» и «Гибка». Это позволит уберечь солдат от огня РСЗО и БПЛА и свести потери к минимуму. Зенитчики будут действовать в контакте со штурмовыми группами. Это значит, что при них фактически формируются подразделения ПВО. Решение принято на основании приобретенного опыта СВО. Эксперты называют его оправданным.