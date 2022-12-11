Путин проведет заседание Совета по нацпроектам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Предыдущее заседание совета состоялось около полугода назад, в июле.

Да. Правда, — сказал Песков в ответ на вопрос, действительно ли это мероприятие есть в планах президента.

Кроме того, на предстоящей неделе у главы государства запланированы совещания с правительством и постоянными членами Совета безопасности.

Некоторое время назад российский лидер провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы они обсудили двусторонние отношения, конфликт на Украине, борьбу с терроризмом и реализацию зерновой сделки.

В октябре Путин пригласил глав государств ЕАЭС на неформальную предновогоднюю встречу в Санкт-Петербурге. На прошедшем недавно саммите российский лидер напомнил им об этом, но дату встречи не назвал.