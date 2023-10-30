Путин проведет совещание из-за беспорядков в Махачкале Песков: Путин проведет совещание по теме попыток Запада расколоть общество РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин вечером 30 октября проведет большое совещание по следам событий в Махачкале, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, будет выступление главы государства, а само совещание пройдет в закрытом режиме, передает РИА Новости.

Путин планирует сегодня ориентировочно в 19:00 мск провести большое представительное совещание и обсудить на нем попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. Состоится подробный разговор, — сказал Песков.

Участие в совещании, как ожидается, примут премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, генпрокурор Игорь Краснов, глава СК Александр Бастрыкин, а также замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Кроме того, в беседе будут участвовать главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор СВР Сергей Нарышкин.

Ранее стало известно, что глава СК России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором заслушал доклад о первоначальных следственных действиях по уголовному делу о массовых беспорядках на территории аэропорта Уйташ в Махачкале. Он поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление ведомства для полного, объективного и тщательного расследования.

Вечером 29 октября жители Махачкалы устроили беспорядки в местном аэропорту в ожидании рейса из Тель-Авива. Они даже ворвались на взлетно-посадочную полосу и окружили прибывшие борта. Участники акции посчитали, что самолеты привезли беженцев из Израиля, которые намерены поселиться в Дагестане. Свои действия они объясняли солидарностью с жителями сектора Газа.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядки были организованы из-за рубежа врагами России. В результате столкновения протестующих с правоохранителями четверо силовиков были госпитализированы, при этом двое из них остаются в тяжелом состоянии, уточнили в Минздраве.