Путин призвал создать спецорган по расследованию обстрелов Донбасса

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости фиксировать и проводить расследования военных преступлений, особенно в связи с ударами по мирным районам Донбасса. Глава государства предложил создать для этого специальный орган. В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека он подчеркнул, что попросит Генпрокуратуру, а также Следственный комитет подумать на эту тему.

Фиксировать, проводить расследования, фиксировать эти преступления, особенно удары по гражданским и жилым кварталам, — это важно. Может быть, вы правы, может быть, создать какой-то общий орган, который этим занимается, и госкомиссию. Давайте подумаем, — сказал Путин.

Президент добавил, что тех, кто обстреливает жилые кварталы Донбасса вычислить не составит труда.

Ранее Путин, выступая в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, указал, что Россия борется за справедливый и надежный путь развития прежде всего для ее жителей. По его словам, бой идет за то, чтобы никому не пришло в голову вычеркнуть ее из истории или диктовать правила поведения.