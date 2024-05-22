Путин призвал предоставить отпуска и отгулы пострадавшим от паводков

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям предоставить гражданам, пострадавшим от паводков, отгулы и отпуска для восстановления приемлемых условий жизни. Речь идет о жителях Курганской, Оренбургской и Тюменской областей.

Рекомендовать исполнительным органам Курганской, Оренбургской и Тюменской областей при участии организаций — работодателей, расположенных в районах, подвергшихся подтоплению весной 2024 года, обеспечить принятие решений, необходимых для предоставления гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной весенними паводками 2024 года, оплачиваемых выходных дней и (или) отпуска без сохранения заработной платы для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности, — говорится в перечне поручений.

Ранее Путин поручил как можно скорее оценить ущерб, нанесенный регионам от паводков, чтобы успеть начать восстановление жилого фонда до завершения летнего сезона. На встрече с главой МЧС Александром Куренковым и руководителем Минприроды Александром Козловым президент подчеркнул важность проведения оценки без задержек.

Также российский лидер назвал горячей ситуацию с паводками и пожарами в некоторых регионах страны. Президент потребовал подготовить доклад по этим вопросам. При этом тяжелых последствий паводков удалось избежать из-за оперативно предпринятых действий, обратил внимание глава государства. В частности, Куренков доложил, что было предотвращено подтопление федеральной трассы в Омской области.