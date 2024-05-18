Егор Ильяшов

Путин обсудил горячую ситуацию с паводками и пожарами в регионах РФ Путин: ситуацию с паводками и пожарами в регионах РФ можно назвать горячей

18 мая 2024 в 21:19

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин во время встречи с Александром Куренковым и Александром Козловым