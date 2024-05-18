Президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководителем МЧС Александром Куренковым и главой Минприроды Александром Козловым назвал горячей ситуацию с паводками и пожарами в некоторых регионах страны, передает пресс-служба Кремля. Российский лидер потребовал доклад по этим вопросам.
У нас несколько тем. Давайте начнем с основной, с текущей, самой горячей в прямом смысле этого слова. У нас паводки еще не закончились, хотел бы услышать ваш доклад по поводу того, что происходит в этих регионах, — отметил Путин.
При этом тяжелых последствий паводков удалось избежать из-за оперативно предпринятых действий, обратил внимание глава государства. В частности, Куренков доложил, что было предотвращено подтопление федеральной трассы в Омской области.
Губернаторы мне с самого начала об этом говорили. <...> Вовремя начали проводить соответствующие мероприятия, — констатировал президент.
В правительстве Оренбургской области ранее заявили, что пострадавшим от сильнейших паводков жителям выплатили более 5,5 млрд рублей. В общей сложности было подано свыше 522 тысяч заявлений на получение компенсаций. Жители Оренбуржья получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч или 20 тысяч рублей, а также помощь в размере 50 тысяч или 100 тысяч рублей при утрате имущества.