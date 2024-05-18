Путин поручил как можно скорее провести оценку ущерба от паводков

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил как можно скорее оценить ущерб, нанесенный регионам от паводков, чтобы успеть начать восстановление жилого фонда до завершения летнего сезона. На встрече с главой МЧС Александром Куренковым и руководителем Минприроды Александром Козловым президент подчеркнул важность проведения оценки без задержек, передает ТАСС.

Нужно незамедлительно проводить работу по оценке ущерба для домохозяйств, для граждан. Нужно все это осушать — и вовремя, чтобы без задержки такая оценка происходила. Лето пройдет быстро. А нам нужно за лето по максимуму все сделать для того, чтобы восстановить жилой фонд, — сказал президент.

Также на встрече с главами МЧС и Минприроды российский лидер назвал горячей ситуацию с паводками и пожарами в некоторых регионах страны. Президент потребовал подготовить доклад по этим вопросам. При этом тяжелых последствий паводков удалось избежать из-за оперативно предпринятых действий, обратил внимание глава государства. В частности, Куренков доложил, что было предотвращено подтопление федеральной трассы в Омской области.

В правительстве Оренбургской области ранее заявили, что пострадавшим от сильнейших паводков жителям выплатили более 5,5 млрд рублей. В общей сложности было подано свыше 522 тысяч заявлений на получение компенсаций.