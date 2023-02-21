Путин призвал «не перегибать палку» при экономических преступлениях Путин предложил пересмотреть нормы УК по экономическим составам преступлений

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Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ в Гостином Дворе

Необходимо пересмотреть ряд норм уголовного законодательства по экономическим составам, двигаться к их декриминализации, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Трансляция послания ведется на YouTube. По словам главы государства, «перегибать палку» в преследовании бизнесменов не следует.

Считаю <...>, [что] правильно вернуться к вопросу о пересмотре ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Конечно, государство должно контролировать, что здесь происходит, <...>, но перегибать палку тоже ни к чему, — подчеркнул президент.

Ранее Путин предложил пересмотреть основания для заключения под стражу за преступления экономической направленности и предусмотреть в законах приоритетное избрание в отношении бизнесменов иных мер пресечения, чтобы они могли продолжать предпринимательскую деятельность в период следствия. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев также заявил, что российским судьям следует реже применять аресты в качестве меры пресечения для фигурантов уголовных дел.