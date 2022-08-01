Путин: Запад выбросил на помойку приверженность принципам ВТО

Фото: Sascha Steinach/Global Look Press

Из-за введения антироссийских санкций принципы Всемирной торговой организации оказались выброшены на помойку, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса. По его словам, рестрикции стали явным проявлением недобросовестной конкуренции по отношению к России.

Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации — они просто выброшены на помойку. По-видимому, некоторым нашим западным партнерам об этих принципах и вспоминать-то уже не хочется, — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что Запад принял решения по антироссийским санкциям в угоду конъюнктуре. По его словам, ограничения в отношении работы российских металлургов на внешних рынках, а также запрет на покупку некоторых зарубежных компонентов не учитывают проблемы мировой экономики и западного общества, включая общемировой рост стоимости строительных материалов и подстегивание мировой инфляции в целом.