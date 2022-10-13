Путин прилетел в Астану на саммиты СВМДА и «Россия-Центральная Азия»

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин прилетел в Астану. Там он посетит саммиты Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и «Россия-Центральная Азия».

В течение двух дней глава государства примет участие в шестом Саммите СВМДА 13 октября, а 14 октября — в заседании Совета глав государств СНГ и Саммите «Россия-Центральная Азия».

Также во время визита в Астану у российского лидера запланированы двусторонние и трехсторонние переговоры. В том числе, встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предполагается, что на ней турецкий лидер может затронуть тему посредничества Анкары в решении конфликта на Украине.

Кроме того, Путин примет участие в трехсторонней встрече с лидерами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном. Ключевым вопросом станет урегулирование проблемы на таджикско-киргизской границе политико-дипломатическим путем.

Также, согласно планам, должны состояться встречи российского лидера с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, главой Палестины Махмудом Аббасом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе них будут обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке и Украине, а также сотрудничество стран в разных сферах, об этом ранее рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.