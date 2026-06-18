Путин прибыл в выставочный центр «Казань экспо» на саммит Россия — АСЕАН

Президент России Владимир Путин прибыл в международный выставочный центр «Казань экспо», расположенный с селе Большие Кабаны, передает корреспондент NEWS.ru. Сегодня, 18 июня, там проходит основной день саммита Россия — АСЕАН.

Участники проведут пленарное заседание, в рамках которого обменяются мнениями по актуальным и региональным вопросам. Мероприятие откроют Путин и филиппинский президент Фердинанд Маркос как сопредседатели саммита. Затем ожидается подписание четырех документов — Казанская декларация, Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства РФ и АСЕАН на 2026-2030 годы и совместные заявления по энергетике и культуре.

Ранее Путин заявил, что Россия и государства Юго-Восточной Азии укрепляют сотрудничество и расширяют взаимодействие в политической и торгово-экономической сферах, а также в вопросах безопасности. По его словам, стороны намерены вывести партнерство на более продвинутый уровень.

До этого на стенде участников саммита Россия — АСЕАН в Казани показали уникальный аппарат УЗИ «СОНОРУС 700», который производится в Татарстане. Его особенность — наличие встроенной системы телемедицины, позволяющей проводить консультации нескольких врачей в режиме онлайн.