Путин представил к награде президента Узбекистана Путин наградил президента Узбекистана орденом Александра Невского

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Узбекистана Шавката Мирзиеева орденом Александра Невского. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Узбекский лидер получил награду «за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества» между двумя государствами.

За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном наградить орденом Александра Невского Мирзиеева Шавката, — написано в президентском указе.

Орден Александра Невского получают россияне, которые добились особых успехов и результатов в сфере госстроительства, госслужбы, науки, экономики, культуры и искусства.

В феврале эту награду получил российский лыжник Александр Большунов, выигравший три золотые медали на Олимпийских играх в Пекине.