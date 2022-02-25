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Большунова наградили орденом Александра Невского, Валиеву — орденом Дружбы

Большунов, Валиева и другие призёры Олимпиады получили государственные награды
17:24, 25 февраля 2022
Большунова наградили орденом Александра Невского, Валиеву — орденом Дружбы Российский лыжник Александр Большунов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Российский лыжник Александр Большунов, выигравший три золотые медали на Олимпийских играх в Пекине, награждён орденом Александра Невского. Фигуристка Камила Валиева, оказавшаяся в центре допингового скандала, а также все российские спортсмены, выигравшие золотые медали Олимпиады, получили ордена Дружбы. Остальные призёры Игр были награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Большунов — единственный представитель сборной России, который получил орден Александра Невского. Орденом Дружбы были награждены Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Наталья Непряева, Виктория Синицина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Анна Щербакова. Все они выиграли золотые медали.

Спортсмены, которые выиграли серебряные и бронзовые медали, получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Весь документ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» содержит десять страниц информации. 25 февраля указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Большунов на Олимпиаде выиграл вместе с командой ОКР мужскую эстафету, а также победил в скиатлоне и марафоне. Кроме того, в его активе серебро в гонке с раздельным стартом и бронза в командном спринте вместе с Александром Терентьевым.

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