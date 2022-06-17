Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%

Фото: Бобылев Сергей/Фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

Ставку льготной ипотеки необходимо снизить до 7%, заявил на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин. Трансляция выступления ведется на сайте форума. Также президент уточнил, что срок действия программы остается прежним — до конца текущего года.

Считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке. Теперь до 7%, — подчеркнул президент.

Известно, что максимальные суммы кредитов также останутся прежними — 12 млн для Москвы и Санкт-Петербурга и 6 млн для регионов.

Ранее президент заявил, что программу льготной ипотеки для многодетных семей было решено продлить до конца 2023 года. Также глава государства объявил, что власти обновят и расширят положения указа о мерах по социальной поддержке многодетных семей. По его словам, тема повышения достатка и уровня жизни семей с детьми обсуждалась еще в конце мая на заседании президиума Государственного совета.