Путин предложил декриминализовать некоторые экономические преступления

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о декриминализации ряда экономических преступлений будет обсуждаться в том числе на ПМЭФ, передает РИА Новости. По его словам, такие «резиновые статьи», как мошенничество, требуют постоянного внимания.

Вот такие, как в народе говорят «резиновые статьи» как мошенничество, конечно, требуют постоянного внимания к правоприменению и соответствующей реакции. Совсем недавно мы только обсуждали этот вопрос с председателем Верховного суда, когда говорили о дальнейшей декриминализации у нас в стране. Я просил и коллег своих в администрации, в правительстве, подготовить соответствующие предложения, если это удастся всем сделать, может быть поговорить об этом и на Петербургском экономическом форуме, — сказал Путин.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что надзорное ведомство проведет ревизию уголовных дел по экономическим преступлениям, расследование которых длится больше года. Краснов поручил представить доклады по итогам работы не позднее 1 мая.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект об уменьшении срока давности по ряду экономических статей, а также о прекращении уголовного дела в случае уплаты штрафов и недоимок по делам об уклонении от уплаты налогов. Автором проекта выступило правительство России. Там пояснили, что его цель состоит в снижении негативных последствий для отечественной экономики.