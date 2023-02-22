В Госдуме смягчат ответственность за экономические преступления Правительство РФ внесло в Госдуму проект о либерализации уголовной ответственности за ряд экономических преступлений

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об уменьшении срока давности по ряду экономических статей, а также о прекращении уголовного дела в случае уплаты штрафов и недоимок по делам об уклонении от уплаты налогов. Как указывает кабмин, проект разработан в целях снижения негативных последствий для экономики РФ.

Так, по статьям 199 (уклонение от уплаты налогов), 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента), 199.2 (сокрытие денежных средств или имущества организации или ИП) и 199.4 (уклонение от уплаты страховых взносов) УК РФ будут уменьшены максимальные сроки наказания на 1-2 года в виде лишения свободы, «что приведет к снижению сроков давности привлечения к уголовной ответственности».

Ранее президент России Владимир Путин предложил пересмотреть основания для заключения под стражу за преступления экономической направленности и предусмотреть в законах приоритетное избрание в отношении бизнесменов иных мер пресечения, чтобы они могли продолжать предпринимательскую деятельность в период следствия. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев также заявил, что российским судьям следует реже применять аресты в качестве меры пресечения для фигурантов уголовных дел.