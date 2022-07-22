Путин поручил декриминализировать ряд нарушений предпринимателей Путин поручил внести в законодательство поправки, декриминализирующие ряд нарушений предпринимателей

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Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство ряд поправок, полностью или частично декриминализирующих некоторые нарушения предпринимателей, в том числе связанные с осуществлением деятельности без регистрации, лицензии и аккредитации, сообщается на сайте Кремля. Кроме того указано пересмотреть основания для заключения под стражу в отношении некоторых преступлений экономической направленности.

Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих полную или частичную декриминализацию отдельных деяний в сфере предпринимательской деятельности, — говорится в тексте поручения.

Также глава государства поручил рассмотреть возможность увеличения порогов значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба или неуплаченных таможенных и других обязательных платежей для предпринимателей.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2022 года. Ответственные — премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

В конце июня Госдума подготовила законопроект, который предполагает замену штрафов для автомобилистов за незначительные нарушения на предупреждения. Документ предусматривает смягчение наказания, например, за невключенные поворотники или грязные номера.