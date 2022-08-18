Верховный суд потребовал реже заключать обвиняемых под стражу Председатель Верховного суда России: судьям стоит реже заключать обвиняемых под стражу

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Российским судьям следует реже применять аресты в качестве меры пресечения для фигурантов уголовных дел, сообщил председатель Верховного суда страны Вячеслав Лебедев на совещании председателей верховных судов государств-членов ШОС, передает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). Лебедев заметил, что число людей, которых отправили в СИЗО, снизилось в четыре раза по сравнению с периодом, когда аресты назначались прокуратурой.

Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного суда России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, — сказал Лебедев.

По словам юриста, заключать под арест человека, совершившего преступление в сфере предпринимательства, правильно только в случае, если он «не имеет постоянного места жительства на территории РФ, его личность не установлена, им нарушена ранее избранная мера пресечения либо он скрылся от органов предварительного расследования или от суда». В других ситуациях должны применяться другие меры пресечения.

Президент России Владимир Путин ранее поручил внести в законодательство ряд поправок, полностью или частично декриминализирующих некоторые нарушения предпринимателей, в том числе связанные с осуществлением деятельности без регистрации, лицензии и аккредитации. Кроме того, указано пересмотреть основания для заключения под стражу в отношении некоторых преступлений экономической направленности.

Также глава государства поручил рассмотреть возможность увеличения порогов значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба или неуплаченных таможенных и других обязательных платежей для предпринимателей.