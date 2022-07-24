Путин поздравил Мирзиеева с 65-летием

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Он поздравил узбекского лидера с 65-летием и обсудил с ним ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, сообщается на сайте Кремля.

Подтверждён обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, — говорится в тексте.

Главы двух государств затронули в беседе ряд международных тем, в том числе в контексте подготовки к запланированному в Узбекистане заседанию Совета лидеров стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о награждении Мирзиеева орденом Александра Невского. В документе отмечалось, что узбекский лидер отмечен наградой «за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества» между двумя государствами.