Путин посетит военно-морской парад в Санкт-Петербурге 31 июля

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Президент России Владимир Путин планирует посетить Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, парад состоится 31 июля.

Планирует, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Традиция проводить в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад появилась в 2017 году. Впервые мероприятие состоялось 30 июля 2017 года.

В прошлом году на парад собрались толпы петербуржцев, несмотря на пандемию. В параде, посвящённом 325-летию создания российского регулярного флота, были задействованы более 15 тысяч человек личного состава, свыше 200 кораблей и подводных лодок, более 80 воздушных судов, около 120 единиц боевой техники. В нём участвовали военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии и военно-морской базы РФ в Сирийской Арабской Республике.