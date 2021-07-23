Авиационная часть Военно-морского парада завершилась в Петербурге

Над Санкт-Петербургом пролетели истребители корабельного базирования и фронтовые бомбардировщики в рамках пятого Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ.
В составе групп авиации были многофункциональные самолёты Су-30СМ поколения 4++, Су-33 и Су-27. Кроме них в параде участвовали многофункциональные истребители корабельного базирования МиГ-29К, фронтовые бомбардировщики Су-24М и перехватчики МиГ-31. Также в состав парадных групп морской авиации вошли самолёты специального назначения Ту-154М и Ту-134А-4, стратегические турбовинтовые противолодочные самолёты Ту-142, модернизированные противолодочные самолёты Ил-38Н «Новелла».
Морскую авиацию представляли ударные вертолёты корабельного базирования Ка-52К, транспортно-боевые вертолёты морской штурмовой авиации Ка-29ТБ и военно-транспортные самолёты Ан-72.
Всего в параде, посвящённом 325-летию создания российского регулярного флота,
Ранее сообщалось, что на парад собрались толпы петербуржцев, несмотря на пандемию.