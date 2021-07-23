Авиационная часть Военно-морского парада завершилась в Петербурге

Над Санкт-Петербургом пролетели истребители корабельного базирования и фронтовые бомбардировщики в рамках пятого Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ.

В составе групп авиации были многофункциональные самолёты Су-30СМ поколения 4++, Су-33 и Су-27. Кроме них в параде участвовали многофункциональные истребители корабельного базирования МиГ-29К, фронтовые бомбардировщики Су-24М и перехватчики МиГ-31. Также в состав парадных групп морской авиации вошли самолёты специального назначения Ту-154М и Ту-134А-4, стратегические турбовинтовые противолодочные самолёты Ту-142, модернизированные противолодочные самолёты Ил-38Н «Новелла».

Морскую авиацию представляли ударные вертолёты корабельного базирования Ка-52К, транспортно-боевые вертолёты морской штурмовой авиации Ка-29ТБ и военно-транспортные самолёты Ан-72.

Всего в параде, посвящённом 325-летию создания российского регулярного флота, были задействованы более 15 тысяч человек личного состава, свыше 200 кораблей и подводных лодок, более 80 воздушных судов, около 120 единиц боевой техники. В нём участвовали военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии и военно-морской базы РФ в Сирийской Арабской Республике.

Ранее сообщалось, что на парад собрались толпы петербуржцев, несмотря на пандемию.